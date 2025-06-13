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Öğretmenlerin türkü konseri beğeni topladı

Bolu'da öğretmenlerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği türkü konseri öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 22:57, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 23:02
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Öğretmenlerin türkü konseri beğeni topladı

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu, ilk konserini gerçekleştirdi. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen gecede, 17 eser seslendiren koro, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlenen türkülerle hem öğrencilere hem de velilere hitap etti. Salondaki dinleyiciler alkışlarla türkülere eşlik etti. Geceye sürpriz bir konuk olarak katılan TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda sesiyle tanınan ve aynı zamanda bir sınıf öğretmeni olan İpek Karabağır da sahne aldı. İki türkü seslendiren Karabağır, öğretmenlere bu özel günlerinde destek verdi. Türkülerin seslendirildiği gecede öğretmenlerin performansı büyük beğeni topladı.

Yoğun ilgi gören konserin ilerleyen dönemlerde de tekrarlanması planlanıyor.

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