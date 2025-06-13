Öğretmenlerin türkü konseri beğeni topladı
Bolu'da öğretmenlerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği türkü konseri öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Öğretmenler
Korosu, ilk konserini gerçekleştirdi. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında
düzenlenen gecede, 17 eser seslendiren koro, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden
derlenen türkülerle hem öğrencilere hem de velilere hitap etti. Salondaki dinleyiciler
alkışlarla türkülere eşlik etti. Geceye sürpriz bir konuk olarak katılan TRT
1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda sesiyle tanınan ve aynı zamanda bir sınıf
öğretmeni olan İpek Karabağır da sahne aldı. İki türkü seslendiren Karabağır,
öğretmenlere bu özel günlerinde destek verdi. Türkülerin seslendirildiği gecede
öğretmenlerin performansı büyük beğeni topladı.
Yoğun ilgi gören konserin ilerleyen dönemlerde de tekrarlanması planlanıyor.