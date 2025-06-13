Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgelerini erişime açtı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 23:20, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 23:28
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgeleri erişime açıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.Sınav giriş yerinizi öğrenmek için tıklayınız...