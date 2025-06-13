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Okulda Panik! Öğretmenin Müdahalesiyle Öğrenci Hayata Döndü

Uşak'ta bir öğretmen, nefes borusuna kraker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla saniyeler içinde kurtardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 23:45, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 23:46
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Okulda Panik! Öğretmenin Müdahalesiyle Öğrenci Hayata Döndü

Uşak'ta yaşanan bir olayda, Mehmet Sadık Boz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hanifi Çek'in nefes borusuna kraker kaçtı. Teneffüs sırasında baygınlık geçiren ve nefes almakta zorlanan Hanifi Çek'i fark eden nöbetçi öğretmen Aytül Doruk, hemen müdahale ederek öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Bu hızlı ve doğru müdahale sayesinde, çocuğun soluk borusuna kaçan kraker çıkarıldı ve öğrenci rahat bir şekilde nefes almaya başladı.

Olayın Detayları

  • Olay, teneffüs sırasında meydana geldi.
  • Öğrenci baygınlık geçirdi ve nefes almakta zorlandı.
  • Nöbetçi öğretmen Aytül Doruk, Heimlich manevrası ile müdahale etti.
  • Krakerin çıkmasının ardından öğrenci normale döndü.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yere yığılan öğrencinin etrafına arkadaşlarının toplanması, odadan çıkan öğretmenin durumu fark edip hızla gelmesi ve Heimlich manevrası uygulaması net bir şekilde görüldü. Ayrıca, krakerin çıkmasının ardından öğretmenin öğrenciyi kontrol etmesi ve ona sarılması da kayıtlara yansıdı.


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