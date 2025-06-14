14 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
İsrail-İran Gerilimi: 4 Ülkeye Uçuşlar Durduruldu
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
TCMB Faiz Kararı Beklentisi: Ekonomistler Ne Diyor?
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Marmaray'da babayı darbeden şüpheliye istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları Durdurulmalı
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
LGS Sınavı Öncesi Kahvaltıda Nelere Dikkat Edilmeli?
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
Altun: İsrail'in Saldırısı Bölge Barışını Tehdit Ediyor
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
Benzinin Ardından Bir Zam da Motorine Geliyor
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi
Ana sayfaHaberler Siyasi

14 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

14 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 00:01, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 00:03
Yazdır
14 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'nın düzenlediği, "Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç" temalı çalıştaya iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katılacak.

(Bayburt/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan Valiliğini ziyaret edecek, Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Yeni Hizmet Binası'nın açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ve Erzincan Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Tunceli Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaret edecek olan Bakan Göktaş, Büyük Aile Buluşması'na ve Jandarma Genel Komutanlığının 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı'na katılacak.

(Erzincan/10.15/11.00/11.30/12.00/ Tunceli/14.30/15.00/15.30/17.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Babalar Günü dolayısıyla "Baba-Çocuk Buluşması" programına iştirak edecek.

(Ankara/19.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, AK Parti ve MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Kayseri/10.00/12.00/13.00/14.30/15.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - Kırıkkale - Çorum - Samsun Hızlı Tren Projesi Delice - Çorum Etabı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valilik ziyaretinde bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nı ve Çorum Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(Çorum/11.00-13.30-15.00-16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında üçüncü maçını Polonya ile yapacak.

(Şian/14.00)

3- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2025 yılı 2. olağan toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30)

4- Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulu, Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi' yapılacak.

(Ankara/10.00)

5- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/14.00)

6- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 6. ayağı, superpool ve ilk yarışla başlayacak.

(Rimini/11.00/14.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber