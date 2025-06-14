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TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 00:05, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 00:49
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TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TBMM Başkanlık Divanının, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 12 Haziran 2025 tarihli 96'ncı Birleşiminde seçim yapıldı.

Buna göre, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan TBMM Başkanvekili seçildi.

Katip üye olarak ise AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez; CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar; İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici görev aldı.

Seçim sonucunda TBMM İdare Amirliğine, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu; CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı; MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz getirildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1453 Karar Tarihi: 12.06.2025

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillİkleri, Katip Üyelikleri ve İdare Amirliklerine Genel Kurulun 12.06.2025 tarihli 96'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANININ;

BAŞKANVEKİLLİKLERİ, KATİP ÜYELİKLERİ VE

İDARE AMİRLİKLERİNE SEÇİLEN ÜYELERE

AİT LİSTE

BASKANVEKİLLERİ

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