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LGS kapsamındaki sınavın soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav, sorunsuz bir şekilde tamamlandı. LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 14:15, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 14:16
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Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu.

İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

Sözel Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

Sayısal Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

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