İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı

İsrail ordu sözcülüğünden sabah 05:50'de yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerine füze saldırıları düzenlendiği, hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail'in saldırıları bildiren telefon uygulamasında, kuzeydeki geniş bir alanda ve güneyde Gazze Şeridi çevresindeki kentlerde alarmlar çaldığı duyuldu.

Sosyal medyada, kuzeydeki bölgelerde İran'dan atılan balistik füzeler ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı. İran'dan ateşlenen füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında gökyüzünde füzelerin izleri görüldü. Önleyici füzelerin infilak etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

Yediot Ahranot'un haberine göre, İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı. Haberde, İsrail'in merkez bölgesinde bir füzenin isabet etmesi sonucu 6 binanın hasar aldığı ve 9 kişinin yaralandığı paylaşıldı.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, saldırı uyarısı yaptığı bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini ancak yakınlarda ve korunaklı alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı.

İran'dan İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

- İran'ın İsrail'e dün akşamdan itibaren düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3'e yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı.

İsrail basını da İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldığını paylaşmıştı.