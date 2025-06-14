İzmir-Ankara Yolunda Feci Kaza: İşçi Servisi TIR'a Çarptı, 20 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara kara yolunda işçi taşıyan minibüsün park halindeki buğday yüklü TIR'a çarpması sonucu 5'i ağır toplam 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 08:32, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 08:33
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servis minibüsünün park halindeki bir TIR'a arkadan çarpması sonucu 5'i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki 45 J 6406 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü TIR'a çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 20 kişi yaralandı ve yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazanın Detayları
- Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi.
- Minibüs, park halindeki buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı.
- Kazada toplamda 20 kişi yaralandı, bunlardan 5'inin durumu ağır.
- Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
- Yaralılar ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- Ağır yaralılardan 4'ü, sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
- Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.