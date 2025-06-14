İzmir-Ankara Yolunda Feci Kaza: İşçi Servisi TIR'a Çarptı, 20 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servis minibüsünün park halindeki bir TIR'a arkadan çarpması sonucu 5'i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki 45 J 6406 plakalı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü TIR'a çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 20 kişi yaralandı ve yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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