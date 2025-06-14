Mersin'de 2,5 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 49 Tutuklama
Mersin Emniyeti'nin son 20 günde düzenlediği operasyonlarda milyonlarca uyuşturucu hap ve sentetik ecza ele geçirildi, 49 şüpheli tutuklandı.
Mersin polisinin son 20 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yaklaşık 2,5 milyon adet uyuşturucu hap ve sentetik ecza ele geçirildi. Bu operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 49'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında birçok çalışma yürüttü. Ekiplerin tespitleri sonrasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan ve satanların da aralarında bulunduğu toplam 354 şüpheli yakalandı.
Ele Geçirilen Maddeler ve Malzemeler
- 1 kilo 600 gram kokain
- 4 kilo 300 gram bonzai
- 1 kilo 300 gram skunk
- 222 gram metamfetamin
- 2 milyon 166 bin 951 adet sentetik ecza
- 324 bin 236 adet uyuşturucu hap
- 11 tabanca
- Yaklaşık 330 bin TL suçtan elde edilen para
Tutuklamalar ve Süreç
Emniyette ifadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kentte güvenlik güçlerinin, başta uyuşturucu olmak üzere suç ve suçlularla mücadelesinin aralıksız devam ettiği bildirildi.