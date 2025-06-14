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Fransa, Çinli Temu ve Shein şirketlerine kısıtlama getirdi

Fransa, çevreyi kirleten ve piyasa dengelerini bozan ultra hızlı moda akımına karşı sert önlemler almaya başladı. Çinli e-ticaret platformları Temu ve Shein'i hedef alan yasa tasarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme, bu şirketlere yönelik çevresel vergiler, reklam yasakları ve influencer kısıtlamaları içeriyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 09:16, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 09:17
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Fransa, Çinli Temu ve Shein şirketlerine kısıtlama getirdi

Fransız Senatosu'nun onayladığı yasa, düşük fiyatlarla pazara hakim olmaya çalışan Çinli alışveriş sitelerine yönelik Avrupa'da atılmış en sert adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Tasarı ile birlikte, çevresel zararları yüksek olan ürünler için eko-puan sistemi devreye alınacak.

TEMU'ya Ürün başına 10 euroya kadar vergi gelebilecek

Yeni düzenlemeyle düşük çevre puanı alan markalar, 2025 yılından itibaren ürün başına 5 euroya kadar vergi ödeyebilecek. Bu miktar 2030'a kadar 10 euroya yükselebilecek. Ancak uygulanacak vergi, ürün fiyatının yüzde 50'sini geçemeyecek.

TEMU'ya Reklam ve influencer yasağı geliyor

Tasarı kapsamında Temu ve Shein gibi markalara reklam yasağı getirilecek. Ayrıca bu platformların tanıtımını yapan influencer'lara da yaptırım uygulanacak. Düzenleme Zara, H&M ve Kiabi gibi büyük Avrupalı markaları kapsam dışı bıraktığı için çevreci grupların eleştirisini aldı.

Türkiye'den de sert önlemler gelmişti

Türkiye, geçtiğimiz yıl Çinli alışveriş sitelerine yönelik ithalat kurallarını sertleştirmişti. Temu ve Shein gibi sitelerden yapılan alışverişlerde gümrük vergisi oranları yüzde 100'e kadar artırıldı. Ürün başına vergi sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. AB dışından gelen ürünlerde gümrük vergisi oranı yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarıldı.

Yeni yasa ile birlikte Avrupa'nın, Çinli e-ticaret devlerine karşı daha sistematik ve çevreci bir denetim mekanizması kurmaya başladığı dikkat çekiyor.

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