Sinop'ta Boğulan Çocuğun Organları 3 Hastaya Umut Oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 9 yaşındaki Semih Efe Ö serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Semih'in ne yazık ki beyin ölümü gerçekleşti.

Acılı ailesi, Semih'in organlarını bağışlama kararı aldı. 2 böbreği ve karaciğeri, OMÜ'de Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut koordinasyonunda yapılan ameliyatla alındı. Bu organlar, organ bekleyen 3 çocuğa umut oldu. Böbrekler Ankara'ya, karaciğer ise Bursa'da nakil bekleyen çocuklara gönderildi.

Organ Bağışı ve Taşıma Süreci

Organlar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracıyla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na taşındı.

aracıyla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na taşındı. Buradan uçakla nakil yapılacak illere gönderildi.

Yetkililerden Organ Bağışı Çağrısı

OMÜ Organ Nakli Koordinatörü Hemşire Birgül Tan, "11 Haziran'da boğulma nedeniyle gelen çocuğumuz maalesef bugün beyin ölümü tanısı aldı. Yapılan görüşmede ailesi gönüllülük yaparak karaciğer ve böbreklerini bağışladı. Organları yine kendisi gibi olan çocuklara gidecek. Böbrekler Ankara'ya, karaciğer ise Bursa Uludağ'da bir çocuğa nakil olacak. Aileye teşekkür ediyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi.



