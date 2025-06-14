Tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu

Karaman'da yaşanan olayda, Ali T. ve yanında bulunan Necati A., tartıştıkları kız arkadaşının babası ve ağabeyini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Hüseyin Göktaş (54) ve Mehmet Ali Göktaş (32), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Göktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay, Mümine Hatun Mahallesi 1541 Sokak'ta saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın Detayları