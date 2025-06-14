Tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Karaman'da gece saatlerinde yaşanan olayda, Ali T. ve arkadaşı Necati A., kız arkadaşının babası ile ağabeyini pompalı tüfekle yaraladı. Polis şüphelileri arıyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 09:38, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 09:40
Karaman'da yaşanan olayda, Ali T. ve yanında bulunan Necati A., tartıştıkları kız arkadaşının babası ve ağabeyini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Hüseyin Göktaş (54) ve Mehmet Ali Göktaş (32), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ali Göktaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay, Mümine Hatun Mahallesi 1541 Sokak'ta saat 00.45 sıralarında meydana geldi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olayın Detayları
- Ali T. ve Necati A., kız arkadaşının evinin önüne gitti.
- Tartışma sırasında Ali T., otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle ateş açtı.
- Hüseyin Göktaş ve Mehmet Ali Göktaş yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı, birinin durumu ciddi.
- Polis, kaçan şüphelileri arıyor.