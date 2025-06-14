Jandarma Teşkilatı'nın 186. Yılı: Bakan Yerlikaya'dan Kutlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, teşkilata hizmet eden ve emekli olan; halen görev başında bulunan tüm personeli yürekten tebrik ettiğini belirtti. Şanlı al bayrağın gölgesinde nice destanlar yazan, asil milletin huzur ve güvenliği için her daim nöbette olan Jandarma'nın, 186 yıldır Aziz Milletimizin emrinde ve hizmetinde olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, kalbi vatan aşkıyla çarpan, tevazu ve fedakarlıkla kutsal görevini ifa eden Jandarma'nın, sarsılmaz iradesiyle bir kanun ordusu olduğunu ifade etti. Jandarma'nın yüce dağ başlarında, uçsuz bucaksız ovalarda, aşılmaz denilen dar geçitlerde ve sarp kayalıklarda görev yaptığını, milletimizin tertemiz vicdanında ve gönlünde yer aldığını söyledi.

Jandarma'nın Görev Alanları

Terörle mücadele

Asayiş hizmetleri

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Siber güvenlik

Trafik hizmetleri

Fedakar Aileler ve Şehitler

Jandarma'nın fedakar aileleriyle gurur duyulduğu, bu şanlı üniforma altında şehadete eren kahramanların rahmetle; gazilerin ise şükranla anıldığı belirtildi.

Jandarma Teşkilatımıza hizmet eden ve emekli olan; halen görev başında olan tüm personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.