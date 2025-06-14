Eyüpsultan'da İETT Otobüsü ve Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Eyüpsultan'da yaşanan iki ayrı trafik kazasında, İETT otobüsleri ve motosikletler arasında tehlikeli anlar yaşandı. İlk olayda, iki otobüsün arasında kalan bir motosiklet sürücüsü, sıkışmanın etkisiyle İETT otobüsüne çarptı ve motosikletiyle birlikte devrildi. Motosiklet, diğer otobüsün altında kaldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise otobüsün altında kalan motosikleti çıkardı.

Aynı cadde üzerinde meydana gelen ikinci kazada ise, motosikletle seyahat eden bir aileye İETT otobüsü arkadan çarptı. Baba, anne ve çocuktan oluşan aile, kaza sırasında kask takmıyordu ve çarpmanın etkisiyle motosikletten düştü. Bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayların Detayları

İlk kaza : İki otobüsün arasında kalan motosiklet sürücüsü, sıkışmanın etkisiyle otobüse çarptı ve devrildi.

: İki otobüsün arasında kalan motosiklet sürücüsü, sıkışmanın etkisiyle otobüse çarptı ve devrildi. İkinci kaza: Motosikletle tehlikeli yolculuk yapan aileye İETT otobüsü arkadan çarptı; aile kask takmıyordu.

Kazaların Sonuçları

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan motosikleti çıkardı.

Kazalar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



