BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail-İran Çatışması Durmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in İran'a yönelik şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Guterres, "Artık durma vakti." ifadesini kullanarak, bölgede yükselen tansiyona dikkat çekti ve barış ile diplomasinin ön plana çıkması gerektiğini vurguladı. X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef almasını ve Tahran yönetiminin de buna karşılık vermesini hatırlattı. Guterres, bölgede yaşanan gelişmelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

İsrail-İran Gerilimi ve Son Gelişmeler

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı .

. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Barış ve Diplomasi Çağrısı

Antonio Guterres, bölgede tansiyonun daha fazla yükselmemesi için tüm taraflara barış ve diplomasi yolunu seçmeleri çağrısında bulundu. Açıklamasında, "barış ve diplomasinin üstün gelmesi gerektiğini" belirterek, uluslararası toplumun da bu yönde adımlar atmasının önemine dikkat çekti.



