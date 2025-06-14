Bakan Bolat: Kamu Borcu Milli Gelirin Yüzde 25'ine Geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 oranında büyüdüğünü belirterek, bu büyümenin iç talebin sınırlandığı ve küresel resesyon risklerinin arttığı bir dönemde sağlandığına dikkat çekti. Bolat, kamu borcunun milli gelire oranının sadece yüzde 25 olduğuna işaret ederek, "Bütçe disiplini ve makro istikrarı koruyarak ilerliyoruz" dedi.

Ekonomik Büyüme ve Dengeli Tablo

Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 oranında büyüdüğünü hatırlattı. Küresel ölçekte ekonomilerin küçüldüğü, dış talebin zayıfladığı ve içeride enflasyonla mücadele kapsamında iç talebin daraltılmaya çalışıldığı bir dönemde bu büyümenin dengeli bir tabloyu yansıttığını söyledi.

19 çeyrektir üst üste büyüme

Son 22 yılda yıllık ortalama büyüme yüzde 5,3

Cumhuriyetin ilk 78 yılında bu oran yüzde 4,8

Kişi başına gelirde 22-23 bin dolar hedefi

Kamu Borcu ve Avrupa Karşılaştırması

Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranının yalnızca yüzde 25 olduğuna vurgu yapan Bolat, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 60 olduğunu belirtti. Bazı Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 150'leri aştığını dile getiren Bolat, "Bazen 'Türkiye borç içinde' diyorlar ama hanehalkı, şirketler ve kamunun toplam borçluluğu birçok Batılı ülkeden daha düşük" dedi.

İhracatta Yeni Rekorlar

Dünya ihracatındaki pay yüzde 0,55'ten yüzde 1,07'ye çıktı

çıktı Otomotiv, beyaz eşya, tekstil, savunma sanayi ve yazılım gibi sektörlerde ihracat artışı

gibi sektörlerde ihracat artışı Savunma sanayisinde 15 milyar dolarlık üretim

HÜRJET için İspanya ile, KAAN için Endonezya ile sözleşmeler

Yazılım ihracatı 5 milyar dolara ulaştı

Hizmet ihracatında 2030 hedefi: dünya payında yüzde 2'ye ulaşmak

2026: Rahatlama Yılı Olacak

Bolat, terörle mücadelenin maliyetlerinin artık kalkınma ve vatandaşın alım gücünü artırma yönünde kullanılacağını ifade etti. "Terörsüz Türkiye artık bir milli birlik ve kardeşlik projesidir. Bu kaynaklar artık doğrudan kalkınmaya aktarılacak" dedi. Deprem bölgesinde yeniden imar çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Bolat, 2026 yılının hem reel sektör hem de vatandaş için rahatlama yılı olacağını söyledi. Deprem harcamalarının azalmasıyla bütçedeki kaynakların artık KOBİ'lere, çiftçiye, memura, emekliye ve kalkınmaya yönlendirileceğini belirtti.

Plaket Töreni

Konuşmasının ardından ASKON tarafından plaket verilen Bolat, programa destek olan firmalara da plaketlerini takdim etti.



