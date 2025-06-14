İstanbul Anlaşması Sonrası 1200 Ukraynalı Cenazesi Teslim Edildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde varılan anlaşmalar kapsamında, 1200 asker ve sivilin cenazesi Rusya'dan Ukrayna'ya iade edildi. Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'daki anlaşmalar gereği Rusya'nın Ukrayna tarafına 1200 Ukraynalının cenazesini teslim ettiği belirtildi. Açıklamada, "İstanbul'daki anlaşmaların bir parçası olarak bugün geri gönderme faaliyetlerinin bir aşaması daha gerçekleşti. Ukrayna, Rus tarafının açıklamasına göre askeri personel de dahil olmak üzere, Ukrayna vatandaşlarına ait olan 1200 cenaze daha aldı." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, ölen asker ve sivillerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İstanbul'da Sağlanan Uzlaşmalar

2 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varıldı.

9, 10 ve 12 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında üç aşama olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirildi.

Ukrayna, 11 Haziran'da 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan teslim alındığını duyurdu.

Rusya'dan teslim alındığını duyurdu. Rusya ise buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 askerin cenazesinin iade edildiğini açıkladı.

iade edildiğini açıkladı. Ukrayna tarafı, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada Rusya'dan 1200 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesini teslim aldıklarını bildirdi.

Rusya'nın Açıklamaları

Rus basınına konuşan kaynaklar, Rusya'nın İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Ukrayna'ya 1200 askerin cenazesini teslim ettiğini, ancak Ukrayna tarafının Rus asker cesedi vermediğini belirtti.

Bütün bu gelişmeler, iki ülke arasında devam eden savaşın insani boyutunu ve taraflar arasında yapılan müzakerelerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.



