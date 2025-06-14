Bina sahibi kiracıları isyan ettirdi: Ayakkabıları ve kargoları çalıp camlara taş atıyor

Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
TBMM'nin yeni idare amirleri Resmi Gazetede yayımlandı
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
İran-İsrail Gerilimi: Tahran'da Yeniden Patlama Sesleri Duyuldu
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Dershanesiz Okul Modeliyle Fabrikada Eğitim Başlıyor
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet Sağlanmalı
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
Benzin ve motorine yeni zamlar yolda
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
62, 59 ve 47 Yıllık Davalar Sonuçlandı: Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Bir Adım Daha
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam yapılacak mı?
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Zam Teklifi Büyük Hayal Kırıklığı
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Ankara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları Masada
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
Bakan Memişoğlu Açıkladı: 18 Bin Atama İçin Tarih Belli Oldu
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Teklif Meclis'e Sunuldu: Madencilik ve Enerji Kanunlarında Değişiklikler Yolda!
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
Hükümetin Kamu İşçisine Zam Teklifi Belli Oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bina sahibi kiracıları isyan ettirdi: Ayakkabıları ve kargoları çalıp camlara taş atıyor

İstanbul Arnavutköy'de bina sahibi olduğu öne sürülen bir kişi, apartmanda yaşayan kiracıların korkulu rüyası oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 15:51, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 15:53
Yazdır
Bina sahibi kiracıları isyan ettirdi: Ayakkabıları ve kargoları çalıp camlara taş atıyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki binada kiracı olarak yaşayan kişiler son bir yıldır yaşadıkları karşısında isyan etti.

İddiaya göre; bina sahibinin yeğeni ve binada hak sahibi olan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kiracılarının kapısında bulunan ayakkabılarını ortadan kaldırdı.

Kiracılara gelen kargoları da çaldığı iddia edilen zanlı, güvenlik kameralarını sökerek camlara da taş fırlattı. Bina sakinleri duruma isyan ederek karakolun yolunu tuttu, konu hakkında yetkililerden yardım istedi.

"HAYATI BİZE DAR ETTİ"

Bina sakinlerinden olan ve mağduriyet yaşadığını söyleyen Latif Özbudak şöyle konuştu:

"Bina sahibinden problem yaşıyoruz bize sürekli sıkıntı yaşatıyor. Telefon kablolarımızı kopartıyor, eşyalarımız çalınıyor bir komşumuz kamera bağlatmış kamera kablolarını kopartmış. Biz burada 2003 yılından beri kiracıyız, hayatı bize dar etti.

"SÜREKLİ TEDİRGİNİZ"

Buraya kamera takıldı onları koparttılar sürekli bu konulardan problem yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor sürekli tedirginiz."

"KİRA ÖDÜYORUZ AMA HUZURUMUZ KAÇIYOR"

Bir diğer bina sakini Veli Bastık ise 4 senedir binada oturduğunu belirterek "Gelen giden kim belli olmuyor kimseyi tanımıyoruz. Binanın huzuru kaçtı. Dairenin camları kırıldı, daha doğrusu kırmışlar. Biz burada kiracıyız, kira ödüyoruz ama huzurumuz kaçıyor. Misafirimiz geldiği zaman huzursuz oluyor." dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber