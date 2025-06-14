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Vatandaş alışverişte kredi kartına yükleniyor: Nakit çekim geriliyor!

BKM verileri, vatandaşın alışverişte kredi kartına giderek daha fazla yöneldiğini ortaya koydu. 2021'in ikinci yarısından itibaren kredi kartı kullanımında işlem adedi ve tutarlar, banka kartlarıyla farkı açarken, banka kartlarının alışverişteki payı da giderek azalıyor. Yüksek faiz ortamında nakit çekimde gerilese de harcamalarda hala kredi kartları açık ara önde görünüyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 19:59, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 20:01
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Vatandaş alışverişte kredi kartına yükleniyor: Nakit çekim geriliyor!

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içi banka ve kredi kartlarının yurt içi kullanımında yıllar içindeki değişim dikkat çekti. Yurt içindeki alışverişlerde kredi kartı farkı açtı.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre

BKM verilerine göre 2020 yılı başından 2025 Nisan sonuna kadar olan bakıldığında, 2021 ortasına kadar banka kartı ve kredi kartı işlem tutarları (sütunlarda gösterilmiştir) birbirine yakın seyrederken, 2021 ikinci yarısından itibaren farkın açılmaya başladığı görülüyor.

İşlem adetlerindeyse (grafikte çizgiyle gösterilenler) kredi kartlarının üstünlüğü 2022 yılı ve 2023'ün ilk yarısında kapanırken, 2023'ün ikinci yarısında açılan farkın, 2024'ün ikinci yarısından itibaren daha da büyüdüğü görülüyor. Bu da vatandaşın kredi kartlarına yüklendiğini gösteriyor.

Kartların toplam işlem adetlerini ve işlem tutarlarında kredi kartı/banka kartı oranına bakıldığında da aynı tablo ortaya çıkıyor. Özellikle harcamalarda daha büyük tutarların kredi kartı lehine yöneldiği görülüyor.

İşlem başına tutarlar da kredi kartına yöneliyor

2020 yılı başından bu yana BKM verilerinin gösterdiğine göre, alışverişlerde banka kartı yapılan harcamalarda yüzde 511 oranında artış olurken, kredi kartlarında bu artış yüzde 745 oranında oluyor.

2024 Nisan'dan 2025 Nisan sonuna, işlem başına alışveriş tutarındaki artış ise banka kartlarında yüzde 25 olurken, kredi kartlarında yüzde 48 oluyor. Yılbaşından bu yana da banka ve kredi kartlarındaki alışverişlerde işlem başına tutar sırasıyla yüzde 1 ve 7 artıyor.

Nakit çekimde kredi kartı geride kalıyor

Nakit çekim işlemlerinde hesapta bulunan bakiyeler için banka kartı kullanılırken, kısa süreli finansman ihtiyacında kredi kartı da KMH ile birlikte ilk başvurulan kaynaklardan oluyor.

2020 başından 2025 Nisan sonuna dek, banka kartlarından nakit çekim işlemleri yüzde 3 oranında artarken, kredi kartlarında bu oran yüzde 134 oluyor. Tutarlarda da sırasıyla banka kartıyla çekilen miktar yüzde 474 oranında artarken, kredi kartlarında yüzde 774 oranında artış gösteriyor.

Ancak yüksek faiz ortamında işler bir miktar değişiyor. Yılbaşından bu yana banka kartlarından yapılan nakit çekim işlem adedi yüzde 14 oranında artarken, kredi kartlarında yüzde 5 azalış görülüyor. İşlem tutarında da aynı şekilde banka kartlarındaki artış nakit çekimlerinde yüzde 24, kredi kartlarında ise yüzde 2 oluyor.

Yılbaşından bu yana alışverişte düşüş

2025 yılı başından bu yana ise işlem adetleri alışverişlerde düşüyor. Banka kartlarında düşüş yüzde 1 olurken, kredi kartlarında bu azalış yüzde 2 oluyor. Ancak fiyat artışları burada tutarlarda gözüküyor. Banka kartıyla yapılan alışveriş adedi yüzde 1 gerilemesine karşın tutar yüzde 14 artıyor. Kredi kartlarında da aynı şekilde adet düşerken, tutarda yüzde 5 artış oluyor.

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