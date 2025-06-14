Tahran'da patlama sesleri duyuluyor, hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Başkent Tahran'ın merkezinden şiddetli patlama sesleri duyuluyor. Hava sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği görülüyor.

İsrail ve İran karşılıklı saldırılara devam ediyor

İran Genelkurmay Sözcüsü: İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceğiz

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve İran'ın verdiği cevap hakkında açıklama yaptı.

İran devlet televizyonuna konuşan Sözcü Şikarçi, İran lideri Ali Hamaney'in dünkü açıklamasında İsrail'i pişman edeceklerine yönelik açıklama yaptığını hatırlatarak, "Suçlu Siyonist pişman olana kadar operasyona devam edeceğiz." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail'e verilen cevabın devamını değerlendirdi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, "İsrail'e verilen cevabın devamı" ve ülke içindeki hazırlıkların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Hamshahrionline haber sitesine göre, toplantı İran'ın İsrail'e ilk saldırısı sonrası gerçekleştirildi.

Toplantıda, İsrail'e verilen cevabın devamı ve ülke içindeki hazırlıkların ele alındığı, İsrail'e karşı sürekli ve etkili yanıt verilmesi konusundaki önceki planların gözden geçirildiği belirtildi.

IRNA: İsrail saldırısında Mehrabad Havalimanı pistinde hasar meydana gelmedi

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na saldırıya yönelik ayrıntıları paylaştı.

Saldırının araç ekipman binasının arkasında ve savaş jetlerinin hangar bölgesini hedef aldığı, pistler, ana binalar ve havalimanı tesisleri bölgesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

İran: Fordo Nükleer Tesisi'nde nükleer kirlilik oluşmadı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkedeki nükleer tesislerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Kemalvendi, "Fordo'da saldırıya uğrayan bölgelerde kayda değer bir hasar yok. Biz bu durumu öngördüğümüz için ekipmanların ve malzemelerin önemli bir kısmını dışarıya taşımıştık. Bu nedenle geniş çaplı bir zarar oluşmamış ve radyasyon kirliliği açısından da hiçbir endişe söz konusu değildir." dedi.

Ülke genelinde hiçbir nükleer tesiste can kaybı yaşanmadığını dile getiren Kemalvendi, "Geçmişte de nükleer endüstrimizin zarar gördüğü bazı olaylar yaşanmıştı, ancak biz onları çok daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ettik." ifadesini kullandı.



