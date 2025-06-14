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Cevdet Yılmaz: Gelecek Yıl Yüzde 10'lu Rakamlara Ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın sonunda yüzde 20'ler seviyesinde bir enflasyon olacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl yüzde 10'lu bir rakamda bir enflasyonumuz olacak. Ondan sonraki dönemde de tek haneli enflasyonlara ülkemizi tekrar ulaştıracağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 21:55, Son Güncelleme : 14 Haziran 2025 21:38
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Cevdet Yılmaz: Gelecek Yıl Yüzde 10'lu Rakamlara Ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç' temalı çalıştaya katıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda çevre düzenlemelerinin insan yaşamına olan önemine değinildi.

Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren Yılmaz, AK Parti'nin açılımının Adalet ve Kalkınma olduğunu hatırlatarak, kalkınma kısmında sadece ekonominin olmadığını dile getirdi. Yılmaz, kalkınmanın ekonomi, sosyal adalet, çevre ve yönetişim boyutlarından oluştuğunu ifade etti. Yılmaz, aktardığı boyutlar çerçevesinde Türkiye'nin AK Parti hükümetleri dönemlerinde büyüyüp geliştiğinin altını çizerek, nominal dolar bazında 17'inci büyük ekonomi, satın alma gücü kalitesine göre ise 12'inci büyük ekonomi olduğunu bildirdi.

"Yıllık enflasyonda 40 puandan fazla bir düşüş yaşandı"

Kalkınmada gerçekleştirilen başarıların Türkiye'nin bir takım sıkıntılarının olmadığı anlamına gelmediğini söyleyen Yılmaz, enflasyon başta olmak üzere bir takım sorunlarla yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini kaydetti. Bütün sorunlara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu yılın ilk çeyreğinde de büyümemiz yine devam etti. 19 çeyrektir aralıksız bir şekilde ekonomimiz büyüyor. En büyük meselemiz olan vatandaşımızın da önceliği bizim de önceliğimiz enflasyon konusunda da programımız sonuç üretmeye devam ediyor. Geçen yılın mayıs ayında zirveyi bulmuştu enflasyon oranı, yüzde 75 buçuk seviyelerine kadar çıkmıştı. O tarihten bugüne kadar her ay kesintisiz yıllık enflasyon oranında bir düşüş gördük. Bu yılın mayıs ayında 35,4 düşmüş oldu. Yani 40 puandan fazla yıllık enflasyonda bir düşüş yaşadı ekonomimiz" açıklamasında bulundu.

"Bu yılın sonunda yüzde 20'li, gelecek yıl yüzde 10'lu bir rakamda bir enflasyonumuz olacak"

Enflasyondaki düşüşün emtialarda daha belirgin olduğunu söyleyen Yılmaz, "Mallarda yüzde 30'un altına düştük. Temel mallarda çok daha belirgin, yüzde 20 civarında şu anda enflasyon oranımız. Hizmetler biraz geriden geliyor, kira otelcilik, restoran gibi. Dünyada da böyledir. Hizmet sektörü genelde da hizmet sektöründe enflasyon daha yapışkandır. Biraz daha zaman alır düşmesi. Ama orada da bir kırılma olduğunu görüyoruz. Geçen yıldan bu yana. Ve inşallah önümüzdeki dönem hizmet enflasyonunda da daha iyi bir noktaya geldiğimizde göreceksiniz enflasyon oranımız çok daha makul seviyelere doğru düşecek. Bu yılın sonunda yüzde 20'ler seviyesinde bir enflasyon olacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl yüzde 10'lu bir rakamda bir enflasyonumuz olacak. Ondan sonraki dönemde de tek haneli enflasyonlara ülkemizi tekrar ulaştıracağız" ifadelerine yer verdi.


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