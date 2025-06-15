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İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarda 10 kişi öldü

İran'ın gece boyunca hipersonik füze ve balistik füzelerle İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarda bir füzenin Bat Yam şehrinde bir apartmana isabet etmesi sonucu 6 kişi, Tamra kentinde ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 07:24, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 10:17
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İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarda 10 kişi öldü

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ettiği sırada Tahran misilleme saldırılar için gece saatlerinde düğmeye bastı. İran ordusu, füzeli ve insansız hava araçlarıyla (İHA) başkent Tel Aviv ile Hayfa, Bat Yam, Tamra kentlerine saldırılar düzenledi. İran medyası, Tahran'ın Hayfa'yı vurmak için hipersonik bir füze ile orta menzilli balistik füzeler kullandığını bildirdi. Haberlere göre, Hayfa saldırısında bir petrol rafinerisinin de hedef alındığı ve rafineride yangın çıktığı kaydedildi.

Bat Yam ve Tamra'da saldırı

Bat Yam kentine düzenlenen saldırılar sırasında balistik füzenin isabet ettiği bir apartman çöktü. Bölge polis komutanı Daniel Hadad, apartmanın enkazından 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 7 kişinin hala kayıp olduğunu ve 180 kişinin yaralandığını söyledi. Hadad, "Şu anki ana çabamız kayıpları bulmak ve gelen kayıp ihbarları arasında koordinasyon sağlamak" şeklinde konuştu.

Büyük bir yıkımın olduğunu belirten Hadad, "Çok fazla moloz ve enkaz kaldırılmalı ki kayıpları bulabilelim. Bu günler sürebilir" diyerek, büyük bir harp başlığı taşıyan bir füzenin birkaç binaya zarar verdiğini söyledi.

İsrail'in kuzeyindeki Tamra kentindeki saldırılarda ise aynı aileden 4 kişi öldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir saat içinde İran'dan İsrail'e fırlatılan 7 İHA, etkisiz hale getirildi.

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