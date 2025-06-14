Dijital Medya Panelinde Medya ve Toplumun Geleceği Tartışıldı

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, "Dijital Dünya ve Sosyal Medya Kullanımı" Paneli açılış konuşmasını yaptı. Sinan Burhan, Panelde duayen gazeteciler ve uzman isimlerin 'Dijital Dünya ve Sosyal Medya Kullanımı' gibi önemli bir konuyu ele alacağını dile getirdi.

Burhan: Sosyal medya denetimden uzak

Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, dijitalleşmenin getirdiği fırsatlara ve tehditlere değindi. Sosyal medyanın denetimsizliğine dikkat çeken Burhan, "Televizyonlarda RTÜK, gazetelerde Basın İlan Kurumu var ama sosyal medya mecraları hala denetim dışı. Bu da bilgi kirliliğini artırıyor" ifadelerini kullandı. Burhan ayrıca, geleneksel medyanın güç kaybettiğini, gazetelerin tirajlarının ve televizyonların izlenme oranlarının düştüğünü belirtti.

Tiryaki: Yeni mecra, kontrolü zor

Panelin ev sahibi olan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, geçmişte bir gazeteye ulaşmak için kilometrelerce yürüdüğünü anlatarak medya geçmişine değindi. Tiryaki, dijital medyanın "kontrolü zor bir mecra" olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin toplum için faydalı olduğuna inandığını söyledi.

Avşar: Dijital yerliler çağını yaşıyor

Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, dijital çağda doğmuş gençleri "dijital yerliler" olarak nitelendirirken, kendi kuşağını "dijital göçmenler" olarak tanımladı. Avşar, "Bilgi akışı çok hızlı ancak bu bilgiyi süzmek için deneyim gerekiyor. Bu da hem gençlerde hem yetişkinlerde eksik" dedi.

Şahin: Medya okuryazarlığı şart

Gazeteci Zafer Şahin, dijital çağda en büyük tehlikenin bilgi kirliliği olduğunu vurguladı. "Artık her bilgiye ulaşabiliyoruz ama bunu teyit etmek bizim sorumluluğumuz. Bu yüzden medya okuryazarlığı konusunda donanımlı olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Pazarcı: Dijital medya ahlaki zemin kaybediyor

Gazeteci-yazar Emin Pazarcı, geçmişte medyada belli bir ahlak çizgisi olduğunu belirterek, "Bugün dijital içeriklerin çoğu denetimsiz, kontrolsüz ve çoğu zaman dezenformasyon içeriyor. Gazetecilik ahlakı yerini tıklanma yarışına bıraktı" dedi.

Alanında uzman isimler tecrübelerini aktardı

Panelde, İsmail Halis, Fatih Atik, Zafer Şahin, Emin Pazarcı ve Zakir Avşar gibi gazeteciler ve akademisyenler medya dönüşümünü hem teknik hem de toplumsal boyutlarıyla değerlendirdi.

Etkinlik, genç dinleyicilerin yoğun katılımıyla interaktif bir ortamda gerçekleşti. Katılımcılar, panelistlere sorular yönelterek dijital medya ve iletişim konularında fikir alışverişinde bulundu.