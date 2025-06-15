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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 00.03'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 07:10, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 07:14
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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimle Allah beterinden korusun diyorum."

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