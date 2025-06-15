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Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?

Temmuzda açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranını netleştirecek. Asgari ücrette ara zam ihtimali ise düşük görünüyor. Hükümet, en düşük emekli maaşının 17 bin liraya çıkarılması için yasa hazırlığında...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 07:35, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 07:44
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Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?

Temmuz ayı, memur ve emekli maaşı artışlarının netleşeceği önemli bir dönem olarak öne çıkıyor. Altı aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarında yapılacak zam oranı belli olacak. En düşük emekli maaşının 17 bin lira seviyesine çıkarılması beklenirken, bu artış için yasa çıkarılması gerekiyor.

2025 yılı ilk 5 aylık enflasyon oranı %15,09 olarak gerçekleşti. 3 Temmuz'da açıklanacak rakam ile emekli aylıklarında yapılacak artış oranı kesinleşecek. İlk altı aylık enflasyonun %17-18 civarında olması bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de aynı oranda zam yapılacak. Eğer en düşük aylıkta artış yapılmazsa, kök aylığı 12 bin 367 liranın altında olan emekliler sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak ve mevcut maaşlarını almaya devam edecekler. Şu anda en düşük aylık olan 14 bin 469 lira seviyesinde yaklaşık 4 milyon emekli bulunuyor.

Kök Maaş ve EKK Gündemi

Son yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, en düşük emekli aylıklarına ilişkin konu gündeme geldi. Ancak, yapılacak artışla ilgili değerlendirmelerin bir sonraki EKK'da ele alınmasına karar verildi. AK Parti kaynakları, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranının ardından TBMM Başkanlığı'na en düşük emekli aylığının artırılması için yasa teklifi verileceğini belirtti. Meclis Genel Kurulu'nun çalışmalarına 17 Temmuz'dan sonra ara verilmesi bekleniyor. Bu nedenle, emekli aylıkları ile ilgili yasanın tatil öncesi çıkarılarak temmuz maaşlarına yetiştirilmesi planlanıyor.

Asgari Ücrete Ek Artış Olacak mı?

Şu anda 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı asgari ücret rakamını değerlendirirken, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" açıklamasında bulunmuştu. Şu anda AK Parti ve hükümetin ekonomi yönetiminde asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğu düşünülüyor.

  • En düşük emekli maaşı: 17 bin lira seviyesine çıkarılması bekleniyor.
  • Mevcut en düşük emekli maaşı: 14 bin 469 lira.
  • Kök aylığı 12 bin 367 liranın altında olanlar: Sıfır zam riskiyle karşı karşıya.
  • Asgari ücret: 22 bin 104 lira.
  • Meclis tatili: 17 Temmuz'dan sonra başlayacak.


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