2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek

Yapay zeka, birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul alanında da köklü değişimlere öncülük ediyor. Reklam tanıtımı ve fiyat belirlemede bu teknolojiden faydalanılırken, 2026 yılında devreye girmesi planlanan Değer Bilgi Merkezi ile gayrimenkul satışlarının gerçek fiyatları yapay zeka teknolojisiyle belirlenecek. Böylece tapuda milyarlarca liralık vergi kaçağı son bulacak ve hem alıcı hem de satıcı tarafında adil bir pazarlık zemini oluşacak.

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; Gayrimenkul sektöründe emlak değerleme, pazarlama, müşteri ilişkileri ve yatırım analizlerinde yapay zekanın kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Değer Bilgi Merkezi projesiyle bu etki daha da derinleşecek. Satış işlemlerinde taşınmazların rayiç bedelinin düşük gösterilmesi, devletin her yıl milyarlarca liralık vergi gelirinden mahrum kalmasına sebep oluyordu. Tapu harcı ve gelir vergisi gibi kalemlerde yaşanan bu büyük kayıp, kayıt dışılığın artmasına ve emlak piyasasında güven problemlerine yol açıyordu. Ancak bu tablo, yeni girişimlerle değişikliğe uğrayacak.

Veriler Güncel Olacak

Sistemin temel amacı, gayrimenkullerin satış değerlerinin artık gerçeğe uygun şekilde beyan edilmesini sağlamak. Mahalle, sokak ve bina düzeyinde toplanan veriler; satış ilanları, ekspertiz raporları ve geçmiş satış fiyatları gibi kaynaklarla desteklenerek analiz edilecek. Yapay zeka algoritmaları, bu verileri işleyerek taşınmazın olması gereken ortalama değerini tespit edecek. Bu sistem, özellikle tapu işlemlerinde yapılan düşük bedel beyanlarının önüne geçerek ciddi bir kamu geliri artışı sağlayacak.

Gayrimenkul rayiç bedellerinin sistematik şekilde düşük gösterilmesi, yıllardır devletin en büyük vergi kayıplarından biri olarak öne çıkıyordu.

Yapay zeka destekli değerleme ile birlikte artık fiyat manipülasyonları kolaylıkla tespit edilebilecek.

Gerçek satış değerine en yakın rakamlar baz alınarak vergi hesaplamaları yapılacak.

Yapay Zeka Destekli İlk Reklam: Bizim Evler

İstanbul'da planlı şehirleşmenin en başarılı örnekleri arasında yer alan Ispartakule'nin en büyük yatırımcısı İhlas Holding İnşaat Grubu, markalı konut sektörünün bilinirliği en yüksek projeleri arasında yer alan Bizim Evler için hazırladığı yapay zeka destekli reklam filmiyle sektörde bir ilke imza attı. Yayınlanmaya başlayan reklam filmiyle gelişen teknoloji ve gayrimenkul sektörü arasında önemli bir köprü kurularak müşteri deneyiminin artırılması hedefleniyor. Şirketin yeni projesi için hazırlattığı reklam filminde görsellerden müziğe ve hatta metinlere kadar her aşamada yapay zeka kullanımına yer verildi.

Pilot Şehir: İstanbul

Proje için belirlenen takvim netleşmiş durumda. 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da pilot olarak başlatılacak sistem, olumlu sonuçların ardından kademeli şekilde ülke geneline yayılacak. 2027 yılının ortasına kadar Türkiye'nin 81 ilinde aktif hale gelecek bu sistem, gayrimenkul piyasasında dijitalleşmenin lokomotifi olacak.

Değer Bilgi Merkezi sayesinde mülk sahipleri, taşınmazlarının gerçek piyasa değerine kolayca ulaşabilecek.

sayesinde mülk sahipleri, taşınmazlarının gerçek piyasa değerine kolayca ulaşabilecek. Bu durum, hem alıcı hem satıcı tarafında adil pazarlık zemini oluşturacak.

Yatırımcılar ise bölge bazlı değer analizlerine ulaşarak daha bilinçli ve güvenli yatırım kararları alabilecek.

Yeni sistem yalnızca bireysel kullanıcıları değil, kamuyu da önemli ölçüde etkileyecek.

Kamulaştırma, vergi tahsilatı, miras ve boşanma gibi işlemlerde mülk değerinin objektif şekilde belirlenmesi, süreci hızlandıracak ve dava yükünü azaltacak.



