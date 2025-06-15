1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

Güzelyurt'taki kazada 12 kişi yaralandı

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Teknik inceleme başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonunun, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Sert iniş sonrası, yaralanan yolcuların hastaneye sevk edildiği ve 12 yolcunun tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balonun pilotu ise ne yazık ki meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."