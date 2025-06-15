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TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da

Bu hafta Meclis'te enerji, sağlık ve TSK ile ilgili çarpıcı düzenlemeler görüşülecek. Yabancı öğretim elemanlarından madenciliğe kadar birçok alanda değişiklikler yolda!

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 10:10, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 10:12
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TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta, bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, Türk Silahlı Kuvvetleri personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilebilecek. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı, toplam öğretim elemanı sayısının yüzde 2'sini geçemeyecek. Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Ticaret Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Enerji Teklifi Komisyonunda Görüşülecek

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da çalışmalarını sürdürecek. AK Parti'nin geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığına sunduğu enerji teklifi, Enerji Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle madencilik faaliyetlerindeki bürokratik işlemler hızlanacak ve enerji arz güvenliğindeki yerli ve milli yatırımlara destek sağlanacak.

Sağlık Alanında Denetim Mekanizması Güçlendirilecek

AK Parti'nin üzerinde uzun süredir çalıştığı, sağlık alanında denetim mekanizmasını daha da güçlendirecek düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Üzerinde uzun zamandır çalışılan kanun teklifiyle, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki denetim mekanizması güçlendirilecek ve sevklere ilişkin sıkı bir takip yapılacak.

Siyasi Parti Grup Toplantıları

  • Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
  • Genel başkanlar, gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek.


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