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Yargı camiasını buluşturan düğün

Yüksek Seçim Kurulu Üyesi ve Yargıtay Üyesi Mahmut Akgün'ün oğlu Yusuf Akgün ile Prof. Dr. Tahir Nalbançılar'ın kızı Dilara Betül Nalbançılar dünya evine girdi. Ankara Altındağ'daki düğün yargı ve akademi camiasını bir araya getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 11:05, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 11:06
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Yargı camiasını buluşturan düğün

Yüksek Seçim Kurulu Üyesi ve Yargıtay Üyesi Mahmut Akgün'ün oğlunun düğünü yargı camiasını buluşturdu. Mahmut Akgün'ün oğlu Yusuf Akgün ile Prof. Dr. Tahir Nalbançılar'ın kızı Dilara Betül Nalbançılar Ankara Altındağ Kültür Saray'ında, 14 Haziran Cumartesi günü yapılan düğünle dünya evine girdi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tirkayi'nin kıydığı nikahta, nikah şahitliklerini Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Eski Adalet Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Bekir Bozdağ, Eski Adalet Bakanı ve Grup başkan vekili Abdülhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Hukukçu Onursal Başdenetçi Şeref Malkoç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Eski Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede yaptı.

Ankara Altındağ Kültür Saray'ındaki düğüne yargı, akademi, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı

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