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Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezai işlem uygulayan kamu görevlilerinin adı, soyadı, sicil numarası ve imzalarını içeren ceza tutanaklarını sosyal medyada paylaşan kişi hakkındaki beraat kararını bozarak, eylemin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 11:10, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 11:11
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Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!

Antalya'da bir kamu görevlisi tarafından uygulanan idari para cezası sonrası, ceza alan kişi görevli memurun adı, soyadı, sicil numarası ve imzasının bulunduğu tutanağın fotoğrafını çekip Facebook hesabında paylaştı. Kişisel verilerin gizlenmeden paylaşıldığını gören kamu görevlisinin şikayeti üzerine, paylaşımı yapan kişi hakkında dava açıldı ve yerel mahkeme sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstinaf ve Yargıtay Süreci

  • Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle yerel mahkeme kararını kaldırarak sanığın beraatine hükmetti.
  • Beraat kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.
  • Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna karar vererek, istinaf mahkemesinin beraat hükmünü bozdu.

Kararın Gerekçesi

Dairenin kararında, sanığın şikayetçi kamu görevlisinin adı, sicil numarası ve imzasının yer aldığı idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştığı belirtildi. Kararda, "Kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve ilk derece mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.


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