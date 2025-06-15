'İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı' mı?

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), dijital medya mecralarında paylaşılan "İran'dan Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Türkiye sınırlarının güvende olduğu ve bu tür iddiaların dezenformasyon amaçlı yayıldığı vurgulandı. Özellikle İsrail'in İran'a saldırısı sonrası sosyal medyada dolaşıma giren bu tür haberlerin, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği belirtildi.

Türkiye-İran Sınırında Son Durum

İçişleri Bakanlığı, Türkiye-İran sınır hattında herhangi bir yoğunluk, olağan dışı hareketlilik ya da düzensiz göç artışı olmadığını teyit etti. Sınırlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından en ileri teknolojiyle donatılmış fiziki güvenlik sistemleri ile 7/24 esasına dayalı olarak kontrol edilmektedir.

Güvenlik duvarları

Termal kamera sistemleri

Aydınlatmalar

Elektro optik kuleler

Asansörlü kuleler

Zırhlı gözetleme araçları

Hudut Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

İlgili güvenlik güçleri, hudutlardan herhangi bir yasa dışı geçişe kesinlikle müsamaha göstermemekte ve bu yöndeki denemeler anında engellenmektedir.

Dezenformasyonla Mücadele ve Hukuki Takibat

"Aksi yönde yapılan paylaşımlar, gündemi speküle ederek, yabancı düşmanlığını kışkırtmak ve istikrarsızlaştırma faaliyeti yürütmek amacı taşımaktadır." Vatandaşların bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemesi ve yalnızca yetkili makamlardan yapılan açıklamaları dikkate alması önemle vurgulanmaktadır. Kamu düzenini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli hukuki takibat yapılacaktır.

Dezenformasyona karşı koyma faaliyetleri, doğru bilgilendirme, sivil toplumla iş birliği geliştirme ve hukuki mücadele ile sürdürülecektir.



