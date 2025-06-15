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Öğrencilerden Sıfır Atık Devrimi: Eski Tişörtler Çantaya Dönüşüyor!

Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi (ÇESA) kapsamında çevreye duyarlı projeler yürütüyor. Eski tişörtleri çantaya, meyve atıklarını ise komposta dönüştüren öğrenciler, sürdürülebilirlik bilincini okul genelinde yaygınlaştırıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 12:01, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 12:14
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Öğrencilerden Sıfır Atık Devrimi: Eski Tişörtler Çantaya Dönüşüyor!

Erasmus+ Programı ile İspanya ve Portekiz'de eğitim alan öğretmenler, edindikleri deneyimleri öğrencilere aktarıyor. Atölye çalışmalarında öğrenciler, eski tişörtlerden yaptıkları çantaları kullanıyor ve atık meyve kabuklarından elde ettikleri sıvı kompostla okul bahçesindeki ağaçları ve iç mekandaki bitkileri suluyorlar.

Yaklaşık 480 öğrencinin katıldığı projede, öğrenciler aylık "Yeşil Bülten" çıkarıyor, fotoğraf sergileri ve çizgi romanlarla çevre bilincini ailelerine ve akranlarına yayıyor.

Projenin Amacı ve Uygulamaları

Proje koordinatörlerinden rehberlik öğretmeni Selin Sengir Uslu, projenin temel amacının öğretmenlerin sürdürülebilirlik, ekolojik denge ve çevre bilinci konularında bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmak olduğunu belirtti. Bu kazanımlar derslere ve okul içi etkinliklere aktarılıyor. Öğretmenler, İspanya'da kurs eğitimi, Portekiz'de ise işbaşı gözlem eğitimi aldı. Avrupa'daki çevre politikalarını ve okullarda uygulanan çevre eğitimlerini gözlemleme fırsatı buldular.

Öğrencilerin Katılımı ve Etkinlikler

  • Eski tişörtlerden çanta yapımı
  • Meyve atıklarından sıvı kompost üretimi
  • Okul bahçesinde ağaç ve bitki sulama
  • Aylık "Yeşil Bülten" çıkarılması
  • Fotoğraf sergileri ve çizgi roman etkinlikleri
  • Fidan dikimi ve ormanda çöp toplama

Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri

İngilizce öğretmeni Zeynep Özokutan, yurt dışında aldıkları eğitimleri öğrencilere aktarmanın projenin en önemli kısmı olduğunu vurguladı. Öğrencilerle birlikte eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti. Öğrencilerden Duru Neris Altay, proje sayesinde çevreye karşı daha duyarlı hale geldiğini, sokaktaki çöpleri fark etmeye başladığını ve çevresini bu konuda uyardığını ifade etti.

Anıl Yeniay ise atıklardan sanat eserleri yapmanın kendisini en çok etkileyen etkinlik olduğunu, çöp olarak görülen malzemelerin değerini fark ettiğini ve geri dönüşümle topluma katkı sağlanabileceğini belirtti.


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