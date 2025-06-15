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İsrail: İran saldırılarında 13 kişi öldü, 380 kişi yaralandı

İsrail, İran'ın saldırılarında şu ana kadar 13 kişinin öldüğünü, 380 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 12:44, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 13:30
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İsrail: İran saldırılarında 13 kişi öldü, 380 kişi yaralandı

İsrail Hükümeti basın ofisi, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200'den fazla füze fırlatıldı. Ülke genelinde 22 farklı noktada isabet tespit edildi.

Saldırılarda 3'ü çocuk, toplam 13 kişi öldü. Yaralanan 380 kişiden 9'unun durumunun ağır, 30'unun orta, 341'inin ise hafif olduğu bildirildi.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ve aracın da hasar görmesine yol açtığını belirtti.

Saldırılarla ilgili değerlendirme ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

- İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 78 olarak açıklandı.

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