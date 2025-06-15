Anne ve Bebekler İçin Yeni Mobil Rehber: Annelik Yolculuğu

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması, gebelikten başlayarak 2 yaşına kadar bebek gelişimini kapsayan süreçte annelere rehberlik edecek içeriklerle uygulama mağazalarında ücretsiz olarak sunulmuştur. Bu uygulama, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilmiş olup, gebelikten doğuma, emzirmeden 0-2 yaş bebek gelişimine kadar tüm aşamalarda anne adaylarının yanında olmayı hedeflemektedir. Uygulama, haftalık gebelik takibi, beslenme ve egzersiz önerileri, doğuma hazırlık yöntemleri, doğum sonrası emzirme ve lohusalık desteği gibi birçok önemli içeriği kullanıcılarına sunmaktadır.

Uygulamanın Temel Özellikleri

Haftalık gebelik takibi

Beslenme ve egzersiz önerileri

Doğuma hazırlık yöntemleri

Doğum sonrası emzirme ve lohusalık desteği

0-2 yaş bebek gelişimi bölümünde bakım, beslenme ve gelişim önerileri

bölümünde bakım, beslenme ve gelişim önerileri Test ve aşı hatırlatıcıları ile muayene ve bağışıklama süreçlerinin zamanında yapılması

ile muayene ve bağışıklama süreçlerinin zamanında yapılması Sağlık profesyonelleri tarafından onaylanmış bilgilerle güvenilir bilgi paylaşımı

Bebeklerin ilk anılarının kaydedilebileceği anı günlüğü

İsim önerileri

Uygulamanın Kullanımı

"Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması, iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarına tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilmektedir.



