Anne ve Bebekler İçin Yeni Mobil Rehber: Annelik Yolculuğu

Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
Bakan Uraloğlu: Boğazlardan gemi geçiş ücretlerine zam yapıldı
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
KKKA aşısında sona doğru: İnsan üzerinde çalışmalar başlayacak
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
1 kişinin öldüğü sıcak hava balonu kazasına inceleme başlatıldı
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
VİMER'in Hizmet Kalitesi Dünya Çapında Tescillendi
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Baba-Oğul Beyin Cerrahları: Hibrit Ameliyatlarla Hayat Kurtarıyorlar
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Yargıtay'dan Kamu Görevlisinin Verilerini Paylaşana Hapis!
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
Avrupa Türk Vatandaşlarına Kapılarını Kapatıyor
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
TSK ve Üniversitelerde Yenilikler Getiren Teklif Genel Kurul'da
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
Avukattan Pes Dedirten Hareket! Müvekkilini Değil Sanığı Savundu
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
2026'da Değer Bilgi Merkezi Geliyor: Emlakta Vergi Kaçağı Bitecek
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Zam Var Mı?
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
İran, İsrail'in Hayfa kentindeki gaz ve petrol rafinerisi vurdu
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Beştepe'de Güvenlik Zirvesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Ferdi Zeyrek' Açıklaması
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sıcak Havada Plajlarda Yoğunluk Oluştu
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Sınav Kaygısı Nasıl Yönetilir? Sağlık Bakanlığı'ndan Tavsiyeler
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 3 tutuklama
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
AYM'den yurda izinsiz para girişi cezasına iptal
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Kütüphane sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru: 38,7 milyon kullanıcıya ulaşıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
Ankara Samsun Arasını 2,5 Saate Düşürecek Projenin Temeli atıldı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
İsrail, Tebriz'e saldırdı
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Doğrudan satışlarda cayma süresi 30 gün olacak
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Sopayla dövmüştü! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Yurt içinde gözler Merkez Bankasının faiz kararında
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
Diyarbakır'da 12 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirdi
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
İran'dan İsrail'e Sabah Füze Saldırısı: Can Kaybı Arttı
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Hafta Sonu Hava Durumu: Yağışlı Bölgeler ve Sıcaklıklar
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Enerji Yatırımlarında İzin Süreleri Kısalıyor: Yeni Düzenleme
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Konya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Anne ve Bebekler İçin Yeni Mobil Rehber: Annelik Yolculuğu

Gebelikten doğuma, emzirmeden bebek gelişimine kadar her adımda annelerin yanında olan Annelik Yolculuğu uygulaması, ücretsiz olarak sunuluyor. Haftalık takip, beslenme önerileri ve güvenilir bilgilerle anneler artık daha bilinçli!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 13:38, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 13:39
Yazdır
Anne ve Bebekler İçin Yeni Mobil Rehber: Annelik Yolculuğu

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması, gebelikten başlayarak 2 yaşına kadar bebek gelişimini kapsayan süreçte annelere rehberlik edecek içeriklerle uygulama mağazalarında ücretsiz olarak sunulmuştur. Bu uygulama, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilmiş olup, gebelikten doğuma, emzirmeden 0-2 yaş bebek gelişimine kadar tüm aşamalarda anne adaylarının yanında olmayı hedeflemektedir. Uygulama, haftalık gebelik takibi, beslenme ve egzersiz önerileri, doğuma hazırlık yöntemleri, doğum sonrası emzirme ve lohusalık desteği gibi birçok önemli içeriği kullanıcılarına sunmaktadır.

Uygulamanın Temel Özellikleri

  • Haftalık gebelik takibi
  • Beslenme ve egzersiz önerileri
  • Doğuma hazırlık yöntemleri
  • Doğum sonrası emzirme ve lohusalık desteği
  • 0-2 yaş bebek gelişimi bölümünde bakım, beslenme ve gelişim önerileri
  • Test ve aşı hatırlatıcıları ile muayene ve bağışıklama süreçlerinin zamanında yapılması
  • Sağlık profesyonelleri tarafından onaylanmış bilgilerle güvenilir bilgi paylaşımı
  • Bebeklerin ilk anılarının kaydedilebileceği anı günlüğü
  • İsim önerileri

Uygulamanın Kullanımı

"Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması, iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarına tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber