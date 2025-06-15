Kayseri'de keneden üçüncü ölüm

Tomarza'nın Pusatlı Mahallesi'nde kenenin ısırdığı Ali Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Şimşek'in ölümüyle birlikte Kayseri'de kenenin ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, Tomarza ilçesinde ise 2'ye yükseldi.

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