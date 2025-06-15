Kayseri'de keneden üçüncü ölüm
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kenenin ısırdığı bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, şehirde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 14:10, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 14:11
Tomarza'nın Pusatlı Mahallesi'nde kenenin ısırdığı Ali Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Şimşek'in ölümüyle birlikte Kayseri'de kenenin ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e, Tomarza ilçesinde ise 2'ye yükseldi.