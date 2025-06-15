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İsrail'den Tahran'a yeni saldırı

İsrail güçleri, İran'ın başkenti Tahran'da yeni bir saldırı dalgası başlatırken, kentte patlama sesleri duyuldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) da, İsrail'in cuma sabahı düzenlediği saldırıda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin de bulunduğu 7 üst düzey komutanın öldüğünü doğruladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 14:20, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 14:49
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İsrail'den Tahran'a yeni saldırı

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kentte patlama sesleri duyulurken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine yönelik anonslar yapıldı. Tahran semalarına siyah dumanlar yükseldi

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani yaptığı açıklamada, bu gece itibarıyla metro istasyonları ve camilerin halka bombadan korunma sığınağı olarak açılacağını duyurdu.

İran, 7 üst düzey komutanın İsrail saldırılarında öldüğünü doğruladı

İsrail, İran'a düzenlediği saldırılar ile çok sayıda komutanı öldürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in cuma sabahı düzenlediği saldırıda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin de bulunduğu 7 üst düzey komutanın öldüğü doğrulandı. Açıklamada, "Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin de aralarında bulunduğu 7 komutanımızın ölümünün yasını tutuyoruz" denildi.

Seyyid Mecid Musavi Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yeni komutanı olarak atandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, DMO Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin öldürüldüğü bildirilmişti.

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