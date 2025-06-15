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Bakan Işıkhan: Mardin'de İşsizlikte 20 Yılın En Düşük Seviyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen "Medya Buluşması" programında, yapılan icraatların, ortaya konan eserlerin ve hizmetlerin tanıtılması ile duyurulmasının ciddi bir iş olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 14:38, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 14:36
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Bakan Işıkhan: Mardin'de İşsizlikte 20 Yılın En Düşük Seviyesi

Işıkhan, her şartta ve her zaman görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren, ülkedeki tüm vatandaşların doğru haber alma hakkı için gece gündüz çalışan, emek veren tüm yerel ve ulusal basın mensuplarına şükranlarını sunduğunu belirtti.

Medya Buluşması ve Basının Önemi

Bakan Işıkhan, teknolojinin gelişmesi ve iletişim kaynaklarının çeşitlenmesiyle birlikte bilginin çok hızlı yayıldığı günümüzde, gerçek ve ahlaki ilkelere uygun haberciliğin öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Yerel ve ulusal basının büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Işıkhan, basının vatandaşlara ulaşmada en önemli köprülerden biri olduğunu vurguladı.

Mardin'de İş Gücü ve İstihdam Verileri

  • İstihdam oranı: %39,5
  • İşsizlik oranı: %11,1
  • İş gücüne katılım oranı: %44,5
  • Sektörel dağılım: %15,6 tarım, %26,2 sanayi, %58-59 hizmet sektörü

İŞKUR ve Aktif İstihdam Politikaları

İŞKUR aracılığıyla çok sayıda hizmet ve politikanın uygulandığını belirten Işıkhan, aktif iş gücü programlarının özellikle dezavantajlı gruplara destek vermeyi amaçladığını söyledi. Son değerlendirmede işsizlik oranının %8,2'ye düştüğünü ve bunun son 20 yılın en düşük seviyesi olduğunu vurguladı.

Mardin'de Destekler ve Teşvikler

  • TYP kapsamında destek verilen vatandaş sayısı: Yaklaşık 58 bin
  • İş gücü uyum programları katılımcı sayısı: 5.675
  • Aktif sigortalı sayısı (2024 Şubat): 190 bin
  • SGK teşvikleri: 8,6 milyar TL'yi aştı
  • MYK mesleki yeterlilik belgesi alan vatandaş sayısı: 18 bine yakın

Mardin'de İhtiyaç Duyulan Meslekler

  • Makineci
  • Dikiş
  • Düz makineci
  • Deri düz dikiş makinesi
  • Deri kürk hazır giyim sektörü
  • Tır çekici şoförü
  • Elektrik teknisyeni
  • Düz dikiş makinesi kullanımı

Sosyal Güvenlik ve Diğer Destekler

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik destek primi verildiğini, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındığını ve Mardin'de 195 bin 220 kişinin primini kendisinin ödediğini belirtti. Ayrıca, uluslararası iş gücü kapsamında 2024 yılında 148 çalışma izni ve muafiyeti sağlandığını ifade etti.

Programın Sonu ve Teşekkürler

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in sağlanan huzur iklimi ile yatırım, istihdam ve kalkınma programları sayesinde daha güzel yerlere geleceğini vurguladı. Program sonunda Vali Akkoyun, Bakan Işıkhan'a çiçek vererek Babalar Günü'nü kutladı.


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