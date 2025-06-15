Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklıklar Zirve Yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı. Yapılan son tahminlere göre, yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışlar çarşambadan itibaren etkisini kaybedecek. Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yurdun diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Hafta Ortasında Sıcaklıklar Artıyor

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta ortası itibarıyla mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Büyükşehirlerde Hava Durumu

Ankara: Sıcaklıklar yarın 25 , salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek.

Sıcaklıklar yarın , salı ve çarşamba yükselecek. İstanbul: Üç gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyredecek.

Üç gün boyunca hava sıcaklığı arasında seyredecek. İzmir: Sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak.

Üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.



