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İki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 15:13, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 15:14
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İki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Hasan Yılmaz (21) yönetimindeki 07 BUG 207 plakalı motosiklet, Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Ömer Faruk Karakoç (24) idaresindeki 72 ABE 238 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Karakoç ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, karşı yönlerden hızla gelen iki motosikletin çarpışması, sürücülerin savrulmaları ve yerde hareketsiz yatmaları yer alıyor.

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