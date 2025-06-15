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Vücuduna kene yapışan 3 çocuk babası, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kurban Bayramı'nda piknikte kene tarafından ısırılan Ali Şimşek, kendi imkanlarıyla keneyi çıkardıktan sonra fenalaştı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 15:33, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 15:35
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Vücuduna kene yapışan 3 çocuk babası, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, Kurban Bayramı'nda arkadaşlarıyla pikniğe giden 3 çocuk babası Ali Şimşek (65), vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardıktan sonra hayatını kaybetti. Olay, Pusatlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Şimşek, cuma günü rahatsızlanınca önce Tomarza Devlet Hastanesi'ne başvurdu, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de keneden üçüncü ölüm

Olayın Gelişimi

  • Ali Şimşek, Kurban Bayramı'nda arkadaşlarıyla pikniğe gitti.
  • Vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı.
  • Cuma günü rahatsızlanınca hastaneye başvurdu.
  • Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze İşlemleri

Ali Şimşek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi ve Pusatlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kene Vakalarında Artış

Kayseri'de kene yapışması sonucu ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Bu tür vakalarda dikkatli olunması ve keneye temas halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşımaktadır.


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