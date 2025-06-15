3 İlde eş zamanlı fuhuş baskını: 34 kadın kurtarıldı

Bursa merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen masaj salonlarına yönelik fuhuş operasyonunda, 11'i kadın olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı ve 34 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon kapsamında fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında "masör" adı altında çalıştırılan kadınların yüksek para vaadiyle fuhşa teşvik edildiği bilgisine ulaştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Bursa, Mardin ve Antalya illerini kapsadı.

Operasyonun Detayları

10 farklı masaj salonuna eş zamanlı operasyon düzenlendi.

eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda cinsel ilişkide kullanılan çok sayıda ürün, 5 laptop , 22 cep telefonu , 2 flaş bellek ve 38 bin lira ele geçirildi.

, , ve ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kurtarılan Mağdurlar ve Ele Geçirilenler

34 mağdur kadın kurtarıldı.

kurtarıldı. 11'i kadın, toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Çok sayıda elektronik cihaz ve fuhuştan elde edilen para ele geçirildi.

Operasyonun ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



