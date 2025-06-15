Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Tahvil İhalelerinin Detayları

16 Haziran Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (686 gün) vadeli , 6 ayda bir yüzde 20,50 kupon ödemeli , sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecektir.

günü yapılacak ilk ihalede, , , sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecektir. Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecektir.

Yatırımcılar İçin Önemi

Bu tahvil ihaleleri, yatırımcılara farklı vade ve getiri seçenekleri sunarak portföy çeşitliliği sağlamaktadır. Özellikle sabit kuponlu ve TÜFE'ye endeksli tahviller, ekonomik dalgalanmalara karşı koruma ve düzenli gelir imkanı sunmaktadır.



