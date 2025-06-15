40 bin kişi işsiz kalabilir

Yapay zekanın birçok iş alanında insanın yerini alacak kapasiteye ulaşması, işsizlik oranlarının artmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle büyük şirketlerde çalışan sayısında önemli azalmalar yaşanmasına yol açabilir. Yapay zekanın sunduğu otomasyon ve verimlilik avantajları, şirketlerin maliyetlerini düşürmelerine olanak tanırken, çalışanlar açısından ise iş kaybı riski oluşturuyor.

BT Group'ta Beklenen İşten Çıkarmalar

BT Group İcra Kurulu Başkanı Allison Kirkby , yapay zeka gelişimi nedeniyle 40 binden fazla çalışanın işten çıkarılmasını beklediğini açıkladı.

, yapay zeka gelişimi nedeniyle işten çıkarılmasını beklediğini açıkladı. Kirkby, "BT'nin on yılın sonuna kadar daha da küçülmesi için bir fırsat olabileceğini" ve maliyetlerin potansiyel olarak 3 milyon sterlin azaltılabileceğini de sözlerine ekledi.

Openreach İştirakinin Durumu

Haberde, telekomünikasyon şirketinin Openreach iştirakinin bölünmesi konusunu da incelediği belirtildi. Bu gelişmeler, sektördeki dönüşümün hızlandığını ve şirketlerin yeni stratejiler geliştirdiğini gösteriyor.



