LGS 2025'te Arda Güler'li 'tevekkül' sorusu

Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerden sonra yaptığı sevinç hareketi, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda soruya konu oldu. Sınavın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde, Arda Güler'in gol sonrası bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe kaldırarak yaptığı sevinç hareketine yer verildi.

Soruda, Arda'nın bu hareketiyle ilgili olarak, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı.

Sorunun İçeriği ve Şıklar

Soruda, Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu. Öğrencilere aşağıdaki şıklar sunuldu:

A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.

Zorlukların aşılmasında etkilidir. B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir. C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar. D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

Tevekkül İnancı Nedir?

Tevekkül, kişinin elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakması ve O'na güvenmesi anlamına gelir. Bu inanç, hem başarı hem de başarısızlık durumlarında insanın iç huzurunu korumasına yardımcı olur.





Doğru Cevap

Şıklardan doğru cevap olarak öne çıkan seçenek ise B oldu: "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir."



