Ayı saldırısında can verdi

Ardahan'da yaşanan üzücü bir olayda, 22 yaşındaki Eray P. , ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Ardıçdere köyünün Kırlar mevkisinde hayvan otlatmak için arazide bulunan Eray P.'den uzun süre haber alamayan yakınları, meraya giderek onu aramaya başladı. Olayın detayları aşağıda yer almaktadır.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net