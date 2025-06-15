Ayı saldırısında can verdi
Ardahan'da yaşanan korkunç olayda, 22 yaşındaki Eray P. hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Yakınları büyük şok yaşadı, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 16:05, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 16:07
Ardahan'da yaşanan üzücü bir olayda, 22 yaşındaki Eray P., ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Ardıçdere köyünün Kırlar mevkisinde hayvan otlatmak için arazide bulunan Eray P.'den uzun süre haber alamayan yakınları, meraya giderek onu aramaya başladı. Olayın detayları aşağıda yer almaktadır.
Olayın Gelişimi
- Eray P.'nin ayı saldırısına uğradığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
- Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Eray P.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma Başlatıldı
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.