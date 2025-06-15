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Erdoğan'ın ayakkabısı 5550 euro iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama

Sosyal medyada hızla yayılan 'Erdoğan'ın ayakkabısı yabancı marka ve 5.550 euro' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM, bu iddianın tamamen asılsız olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın ayakkabısının yerli bir üreticiye ait olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 16:23, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 16:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği ayakkabının yabancı bir markaya ait olduğu ve fiyatının 5.550 Euro olduğu iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Sosyal medyada ve bazı muhalif medya sitelerinde hızla yayılan bu iddialara karşılık, yapılan resmi açıklamada ayakkabının tamamen yerli bir üreticinin ürünü olduğu belirtildi. Bu tür yanlış bilgilendirmelerin kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtığı vurgulandı.

İddiaların Yayılması ve Resmi Açıklama

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki yazlık sarayında giydiği ayakkabının fiyatının 5.550 euro (252.680 TL) olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.
  • Bu haberler üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5.550 Euro olduğu' yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, ayakkabının iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmadığı ve tamamen yerli bir üreticinin ürünü olduğu vurgulandı.

Milli Sanayiye Destek

Açıklamada ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın milli sanayinin gelişimine liderlik ettiği, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması için önemli adımlar attığı belirtildi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu tür açıklamaların yapılmaya devam edileceği ifade edildi.


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