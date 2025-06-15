Ankara'da suda yeni dönem: Az tüketene indirim, çok kullanana zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla yeni bir su tarifesi uygulamasına geçtiğini açıkladı.

Ankara'da yeterli yağış alınamaması nedeniyle barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğü ve ileride su kesintisi yaşanmaması için tasarrufun büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bu kapsamda, az su tüketen konutlara yüzde 10 indirim uygulanacak, 30 metreküp ve üzeri su kullanan abonelere ise kademeli olarak daha yüksek fiyat tarifesi getirilecek.

Kademeli Su Tarifesi Detayları

0-10 metreküp su kullanan 1 milyon 15 bin konut abonesine yüzde 10 indirim uygulanacak. Ankara'daki her 10 evden 6'sı bu aralıkta su tüketiyor ve toplam abonelerin yüzde 61'i bu grupta yer alıyor.

su kullanan uygulanacak. Ankara'daki her 10 evden 6'sı bu aralıkta su tüketiyor ve toplam abonelerin bu grupta yer alıyor. 10-15 metreküp aralığında su kullanan 386 bin abone için ekstra bir ücret yansıtılmayacak. Bu grup toplam abonelerin yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturuyor.

Yüksek Tüketim ve Yeni Fiyatlandırma

15 metreküpün üzerinde su tüketen 263 bin abone , toplam abonelerin yüzde 16'sını oluşturuyor ve Ankara'nın suyunun yüzde 40'ını tüketiyor.

, toplam abonelerin oluşturuyor ve Ankara'nın suyunun tüketiyor. Sadece yüzde 1,8'lik bir kesim , yani 30 metreküp üzeri kullananlar , toplam suyun yüzde 13'ünü harcıyor.

, yani , toplam suyun harcıyor. Ticari kullanım içeren; havuz doldurma, araba yıkama, tarla sulama gibi aşırı ve savurgan tüketimlerin önüne geçmek amacıyla, 30 metreküp ve üzeri su kullanan abonelere kademeli olarak daha yüksek fiyat tarifesi uygulanacak.

Amaç ve Gelecek Planları

ABB, adil, sorumlu ve sürdürülebilir bir su kullanımı sağlamak amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdiğini belirtti. Eğer Ankara yeterli yağışı alır ve barajlar dolarsa, eski tarifeye dönüleceği ifade edildi.



