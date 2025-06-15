Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Batman Beşiri Atbağı köyünde meydana gelen korkunç balkon çökmesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Kurtarma ekipleri ve çevredekiler, enkaz altındaki yaralıları güçlükle çıkardı. Ağır yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 16:40, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 20:13
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde üç katlı bir evin birinci katındaki balkonun çökmesi sonucu yaşanan üzücü olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Olay, köydeki üç katlı evin birinci katında bulunan balkona ek yapılan kısmın çökmesiyle meydana geldi. Bu trajik olayda birçok kişi enkaz altında kaldı ve kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.
Olayın Detayları
- 9 kişi enkaz altında kaldı.
- Enkaz altındaki kişiler, çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Ağır yaralılardan Raman Yel (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Daha önce Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Yaralıların Durumu
- Ahmet Veysel Yel (11)
- Veysel Karani Yel (15)
- Abdülkadir Yel (50)
- İbrahim Halil Yel (24)
- İsmi öğrenilemeyen bir kişi
Yaralıların tedavileri hastanede devam etmektedir. Olayla ilgili incelemeler sürerken, köyde büyük üzüntü yaşanıyor.