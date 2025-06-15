Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 4 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde üç katlı bir evin birinci katındaki balkonun çökmesi sonucu yaşanan üzücü olayda ölü sayısı 4'e yükseldi. Olay, köydeki üç katlı evin birinci katında bulunan balkona ek yapılan kısmın çökmesiyle meydana geldi. Bu trajik olayda birçok kişi enkaz altında kaldı ve kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Olayın Detayları

9 kişi enkaz altında kaldı.

enkaz altında kaldı. Enkaz altındaki kişiler, çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralılardan Raman Yel (19) , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy (17) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yaralıların Durumu

Ahmet Veysel Yel (11)

Veysel Karani Yel (15)

Abdülkadir Yel (50)

İbrahim Halil Yel (24)

İsmi öğrenilemeyen bir kişi

Yaralıların tedavileri hastanede devam etmektedir. Olayla ilgili incelemeler sürerken, köyde büyük üzüntü yaşanıyor.



