İran'da tüm eğitim kurumları tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında alınan tedbirleri açıkladı. Ferhadi, "ailelerin ve öğrencilerin gönül rahatlığı içinde olması için" tüm eğitim kademelerindeki sınavların ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını belirtti. Sınavların yeni tarihleri daha sonra duyurulacak ve iptal edilen sınav giriş belgeleri yeniden düzenlenecek.

İsrail'de Olağanüstü Hal ve Eğitimde Değişiklikler

İsrail hükümeti , iç cephe komutanlığının olağanüstü hal uygulaması ve kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar uzatılması kararını kabul etti.

, iç cephe komutanlığının olağanüstü hal uygulaması ve kısıtlamaların uzatılması kararını kabul etti. Hükümet, çevrim içi oturumda bu kararı onayladı.

İsrail Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitimin uzaktan çevrim içi devam edeceğini ve sınavların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.



