İran'da tüm eğitim kurumları tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
İran'da tüm eğitim kurumları ikinci bir açıklamaya kadar tatil edilirken, İsrail'de olağanüstü hal ve kısıtlamalar 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2025 16:48, Son Güncelleme : 15 Haziran 2025 17:21
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülkedeki eğitim kurumlarında alınan tedbirleri açıkladı. Ferhadi, "ailelerin ve öğrencilerin gönül rahatlığı içinde olması için" tüm eğitim kademelerindeki sınavların ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağını belirtti. Sınavların yeni tarihleri daha sonra duyurulacak ve iptal edilen sınav giriş belgeleri yeniden düzenlenecek.
İsrail'de Olağanüstü Hal ve Eğitimde Değişiklikler
- İsrail hükümeti, iç cephe komutanlığının olağanüstü hal uygulaması ve kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar uzatılması kararını kabul etti.
- Hükümet, çevrim içi oturumda bu kararı onayladı.
- İsrail Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitimin uzaktan çevrim içi devam edeceğini ve sınavların ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.