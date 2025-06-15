Trafoda çıkan yangın fabrikaya ve hastaneye sıçradı

İzmir'in Konak ilçesinde, özel bir hastanenin bitişiğindeki plastik ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yenişehir Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD, itfaiye ekibi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Kent genelindeki belediyeler de bölgeye çok sayıda su tankeri yönlendirdi.

Yangının Etkileri ve Alınan Önlemler

Deponun bitişiğinde bulunan Medicana International İzmir Hastanesi 'nde tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye edildi.

'nde tedavi gören hastalar ekiplerce tahliye edildi. Bölgeden yükselen siyah dumanlar kentin farklı noktalarından da görülebiliyor.

Acil müdahale gereken hastalar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bazı hastalar ise Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastanenin karşısına kurulan çadırlara taşınıp tedavilerine başlandı.

tarafından hastanenin karşısına kurulan çadırlara taşınıp tedavilerine başlandı. Hastanede ve Basmane bölgesinde tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulanıyor.

bölgesinde tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulanıyor. Mürselpaşa Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hastaneden Açıklama

"Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır."

Valilikten Açıklama ve Son Durum

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının hastanenin yakınındaki bir inşaat deposunda meydana geldiğini ve çevreye yayıldığını belirtti. Hastane binasının yayılan dumandan kısmen etkilendiğini aktaran Elban, şu bilgileri paylaştı:

"Olayın ardından tüm ekiplerimiz süratle müdahaleye başlamıştır. Şu ana kadar hastanede tedavi gören hiçbir vatandaşımız olumsuz etkilenmemiştir. Tüm hastalarımız, sağlık durumları dikkate alınarak güvenli bir şekilde diğer sağlık kuruluşlarına tahliye edilmektedir. İtfaiye, AFAD, UMKE ve güvenlik güçlerimiz tam koordinasyon içinde görevlerinin başındadır. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar kesintisiz şekilde devam etmektedir. Valiliğimiz süreci anbean takip etmektedir. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir."Ekipler, yangının hastaneye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.



